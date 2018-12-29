Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2018 yılında piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişe, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi.
1 milyon 413 bin 4 litre kaçak içki ele geçirildi
29.12.2018 - 14:24 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2018 yılında piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişe, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi.
Etiketler : emniyet,
595738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595738.aspx
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