Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2018 yılında piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişe, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi.