Hatay'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış'tan Suriye'nin Cerablus ilçesine gideceği bildirildi.