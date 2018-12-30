Hatay'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış'tan Suriye'nin Cerablus ilçesine gideceği bildirildi.
Suriye sınırına 'fırtına obüs' sevkiyatı
30.12.2018 - 01:06 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
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