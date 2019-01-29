Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir muvazzaf subay ve "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi ile 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, R.O. ve A.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan üsteğmen H.K. ile eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.