Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi.
Mardin’de terör operasyonu: 24 gözaltı
27.03.2019 - 14:26 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Mardin,yaşam haberleri,
613029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER