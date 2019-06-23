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Bahçeli:"Şu anki tablo 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek'
23.06.2019 - 20:34 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeli:"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir."
Kaynak: İHA
Etiketler : bahçeli,
632652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632652.aspx
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