Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı, özellikle 2015’ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı tespit edildi. Yargılamalar sayesinde örgütün çeşitli yöntemleri, taktikleri de deşifre edildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından bazı davalarda sunulan mütalaalarla da örgütün YARSAV ile ilgili üye çalışmaları ve amaçları ortaya konuldu.

Gülen’in talimatları doğrultusunda YARSAV’ın ele geçirilmesi için FETÖ üyesi hakim ve savcılar derneğe üye oldu. YARSAV’a 2007’de 146, 2008’de 157, 2009’da 70, 2010’da 525, 2011’de 45, 2012’de 64, 2013’te 3, 2014’te 17, 2015’te 10, 2016’da 17 olmak üzere toplam bin 54 hakim ve savcının üye kaydı yapıldı.

HSYK kararıyla YARSAV’a 2007’de üye olanlardan 124, 2008’de üye olanlardan 115, 2009’da üye olanlardan 37, 2010’da üye olanlardan 416, 2011’de üye olanlardan 40, 2012’de üye olanlardan 58, 2013’te üye olanlardan 2, 2014’te üyelik yapanlardan 9 ve 2016’da 2 olmak üzere toplam 803 dernek üyesi hakim ve savcının FETÖ gerekçesiyle meslekten ihracına hükmedildi.