Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." bilgisi paylaşıldı.
Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
26.08.2019 - 18:17 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Kaynak: AA
Etiketler : pençe 3 harekatı,terörist,
646473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646473.aspx
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