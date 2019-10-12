Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj
12.10.2019 - 11:36 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk,mesaj,
655875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655875.aspx
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