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Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
14.10.2019 - 22:13 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler : Fransa Savunma Bakanı Florence,bakan akar,
656320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656320.aspx
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