Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki’nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.