Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki’nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
21.10.2019 - 18:43 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki’yi kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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