İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter ailesine taziye telefonu
18.11.2019 - 00:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 00:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i arayarak taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kenter ailesi,taziye telefonu,
663284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663284.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER