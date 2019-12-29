Somali’deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazeleri ve yaralanan 16 Somalili Türkiye’ye getirildi.
Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazesi geldi
29.12.2019 - 21:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali’deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazeleri ve yaralanan 16 Somalili Türkiye’ye getirildi.
Etiketler : Somali,
671835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671835.aspx
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