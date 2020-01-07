Günlerdir devam eden hava muhalefeti sebebiyle BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8.01.2020 Çarşamba günü 07:00, 09:30 Mudanya - Eminönü ve 10:00, 13:00 Eminönü - Mudanya seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
BUDO'dan sefer iptali
07.01.2020 - 17:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara denizindeki fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : budo,sefer,iptal,
673685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673685.aspx
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