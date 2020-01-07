Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir devam eden hava muhalefeti sebebiyle BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8.01.2020 Çarşamba günü 07:00, 09:30 Mudanya - Eminönü ve 10:00, 13:00 Eminönü - Mudanya seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.