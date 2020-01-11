Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Resülayn’ın El Cizre köyünde PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.