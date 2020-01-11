Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Resülayn’ın El Cizre köyünde PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.
MSB: Resülayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi
11.01.2020 - 16:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Resülayn’da PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : resülayn,milli savunma bakanlığı,
674511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674511.aspx
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