Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Van'da eğitime kar engeli
13.01.2020 - 02:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 02:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da kent merkezindeki 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
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674730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674730.aspx
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