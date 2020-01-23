Türkiye Sağlık Bakanlığı: Çin hükümeti Wuhan kentini karantina altına almasının ardından, haftada üç kez düzenlenen Wuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur.
Wuhan-Türkiye arası tüm seferler durduruldu
23.01.2020 - 18:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Sağlık Bakanlığı: Çin hükümeti Wuhan kentini karantina altına almasının ardından, haftada üç kez düzenlenen Wuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur.
Etiketler : Wuhan-Türkiye,
676968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676968.aspx
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