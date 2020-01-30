Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati Temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti
30.01.2020 - 19:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
678352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678352.aspx
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