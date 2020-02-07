Sosyal medyada yayın yapan ‘Voyennyy Osvedomitel’ isimli istihbarat grubu tarafından paylaşılan fotoğrafta rejim güçleri ile görüntülenen bir Rus generalin hain saldırıyı koordine ettiği iddia edildi. Moskova İHA
Hain saldırıyı Rus general mi yönetti
07.02.2020 - 05:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 05:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen sekiz şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı.
Etiketler : rus general,suriye,esad,şehit,
679779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679779.aspx
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