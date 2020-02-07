Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayın yapan ‘Voyennyy Osvedomitel’ isimli istihbarat grubu tarafından paylaşılan fotoğrafta rejim güçleri ile görüntülenen bir Rus generalin hain saldırıyı koordine ettiği iddia edildi. Moskova İHA