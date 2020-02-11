TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra, komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti.
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
11.02.2020 - 16:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.
Etiketler : Plan ve Bütçe Komisyonu,
680712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680712.aspx
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