TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra, komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti.