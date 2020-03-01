AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.
Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler
01.03.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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685055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685055.aspx
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