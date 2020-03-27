Çin Başkonsolos Sözcülüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Başkonsolos Cui Wei’nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti” ifadeleri kullanıldı.
Çin’den 44 kolilik medikal yardım
27.03.2020 - 06:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 06:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye’ye getirdi.
Etiketler : medikal yardım,çin,
691381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691381.aspx
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