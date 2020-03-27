Çin Başkonsolos Sözcülüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Başkonsolos Cui Wei’nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti” ifadeleri kullanıldı.