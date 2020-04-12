Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, Bartın'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
12.04.2020 - 06:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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695912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695912.aspx
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