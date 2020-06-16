Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, gece 00:23'te Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkabaktepe Mahallesi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.