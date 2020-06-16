Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, gece 00:23'te Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkabaktepe Mahallesi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kayseri'de deprem!
16.06.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,deprem,pınarbaşı,son depremler,
711370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711370.aspx
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