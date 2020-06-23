TBMM’de korona virüs tedbirleri kapsamında personele korona testi yapılıyor. Bu kapsamda TBMM personelinden 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. TBMM'de 6 personelde daha yeni tip koronvirüs (Covid-19) tespit edildi. Meclis’te vaka sayısı 17’ye çıkmış oldu.
TBMM’de 6 yeni vaka
23.06.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde altı yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tbmm,koronavirüs,vaka,
713038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713038.aspx
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