Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de korona virüs tedbirleri kapsamında personele korona testi yapılıyor. Bu kapsamda TBMM personelinden 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. TBMM'de 6 personelde daha yeni tip koronvirüs (Covid-19) tespit edildi. Meclis’te vaka sayısı 17’ye çıkmış oldu.