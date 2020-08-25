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Bakan Varank'tan Covid-19 aşısı açıklaması
25.08.2020 - 19:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. TÜBİTAK Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak."
Etiketler : Bakan varank,
727195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727195.aspx
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