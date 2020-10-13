Savaşı bölgede takip eden İHA’nın ödüllü foto muhabiri İsmail Coşkun, Gencelilerin dramını gözler önüne serdi. AP ve The Washington Post dâhil bütün uluslararası medya, İsmail Coşkun’un kareleri ile savaş suçunu dünyaya duyurdu.
İHA dünya basınında
13.10.2020 - 05:26 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan’ın, ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırması sonucu dokuz Azerbaycan Türkü hayatını kaybetmişti. Bombaların dehşeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Etiketler : ismail coşkun,ismail coşkun iha,
738469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738469.aspx
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