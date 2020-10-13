Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşı bölgede takip eden İHA’nın ödüllü foto muhabiri İsmail Coşkun, Gencelilerin dramını gözler önüne serdi. AP ve The Washington Post dâhil bütün uluslararası medya, İsmail Coşkun’un kareleri ile savaş suçunu dünyaya duyurdu.