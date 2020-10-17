İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını “Günün hasılatı” başlığıyla paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği anlaşıldı.
Bakan Soylu’dan 'günün hasılatı' paylaşımı
17.10.2020 - 02:42 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını “Günün hasılatı” başlığıyla paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanı,süleyman soylu,
739526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739526.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER