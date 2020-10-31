Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
31.10.2020 - 16:12 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e gidecek.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,İzmir,
743125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER