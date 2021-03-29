Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
29.03.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
778257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/778257.aspx
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