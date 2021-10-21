Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şifresiz ve açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi. Açıklanan listeye göre UEFA Şampiyonar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarının yarı final ve final karşılaşmalarıyla birlikte EuroLeague Final-Four karşılaşmaları şifresiz yayınlanacak.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, yenileme çalışmasını tamamladığını duyurdu. İlgili vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiğini söyleyen RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.

Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste, şu şekilde:

Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları

FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları

Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması

Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Akdeniz Oyunları

RTÜK, AB'den fon alacağı iddialarını yalanladı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK) tarafından basında yer alan, “RTÜK’ün Avrupa Birliğinden 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı” haberlerinin, kurulun dış menşeili çeşitli kuruluşların, diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla bazı medya organlarına para aktarımı ile aynı kefeye konulmasının aymazlık, dezenformasyon ve yalan haber olduğu kaydedildi.