Erdoğan’dan partiye katılan Burcu Köksal’a tam destek: Kimseye aldırma hizmete devam
Cumhurbaşkanı, CHP’den AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’a, “Tehditlere aldırış etme. Afyon için yeni projelerimiz var” dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tam destek verdi ve Köksal'a iddialara aldırış etmemesini söyledi.
- AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın moralinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki günlerde partiye katılımların süreceğini belirtti.
- Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası gündeme geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerdeki sağlık hizmetlerinde eksikliklerin giderilmesi için ödenek talimatı verdi.
- Erdoğan, teşkilata yaz dönemi saha hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.
Emrah Özcan / ANKARA - Önceki gün gerçekleştirilen il başkanları toplantısında CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı saflarına katan AK Parti’de keyifler yerinde. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burcu Köksal’a tam destek verdi. Köksal’a, hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını, ailenin birlik ve beraberliğine her daim önem verdiklerini vurguladı.
CHP’den AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan ikinci açıklama: Tek sevdam Afyon
KATILIMLAR DEVEM EDECEK
AK Parti kaynakları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğunu, toplantının samimi ve enerjik bir atmosferde geçtiğini kaydetti. Ayrıca partiye katılan Köksal’ın da moralinin yüksek olduğunu ifade eden parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti.
Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Özgür Özel hakkında sert sözler: Benim burnumdan getirdi
81 İLDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKSİKLİK YAŞANMAYACAK
Öte yandan, toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için yapı eksiği bulunan kentlerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatı verdi. Yapımı yavaşlayan hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı. Tüm bunların yanı sıra yaz dönemi için saha hazırlıklarını tamamlamaları talimatı veren Erdoğan, teşkilata yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.