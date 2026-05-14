Cumhurbaşkanı, CHP’den AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’a, “Tehditlere aldırış etme. Afyon için yeni projelerimiz var” dedi.

Emrah Özcan / ANKARA - Önceki gün gerçekleştirilen il başkanları toplantısında CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı saflarına katan AK Parti’de keyifler yerinde. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burcu Köksal’a tam destek verdi. Köksal’a, hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını, ailenin birlik ve beraberliğine her daim önem verdiklerini vurguladı.

KATILIMLAR DEVEM EDECEK

AK Parti kaynakları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğunu, toplantının samimi ve enerjik bir atmosferde geçtiğini kaydetti. Ayrıca partiye katılan Köksal’ın da moralinin yüksek olduğunu ifade eden parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti.

81 İLDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKSİKLİK YAŞANMAYACAK

Öte yandan, toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için yapı eksiği bulunan kentlerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatı verdi. Yapımı yavaşlayan hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı. Tüm bunların yanı sıra yaz dönemi için saha hazırlıklarını tamamlamaları talimatı veren Erdoğan, teşkilata yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.



