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    • Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Gemi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sabah saatlerinde Marmara Adası'nda kaybolan 6 mürettabatlı Batuhan A isimli kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Enkaz görüntüsüne 51 metre derinlikte ulaşılan geminin limandan ayrılışına dair anları saniye saniye kayıtlara geçti. 

    Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bu sabah saatlerinde 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı gemi Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında battı. Mürettabatı kurtarmak için 275 personel çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 

    Kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştı. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmesinin ardından ise ekipler, hızlı bir şekilde sinyalin kesildiği noktaya hareket etti.

    ENKAZ 51 METRE DERİNLİKTE 

    Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ise 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin enkaz görüntüsüne 51 metre derinlikte ulaşıldı.

    Badalan Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrılan kargo gemisinin ise limandan ayrılışına dair son görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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