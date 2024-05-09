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Buraya gelen kayboluyordu... Kafa karıştıran levha değiştirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Buraya gelen kayboluyordu... Kafa karıştıran levha değiştirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de Ören Altınyol Kavşağın'daki kafa karıştıran levha değiştirildi, vatandaş kaybolmaktan kurtuldu. Akçay'dan gelip Burhaniye'ye gidecekleri Eczacı Rasim Caddesi'ne yönlendiren levhanın değiştirilmesi sonrası vatandaşlar belediyeye teşekkür etti. 

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Altınyol Kavşağındaki levha son zamanlarda bölgede oldukça konuşuluyordu. 

Geçtiğimiz günlerde kafa karıştıran levha isimli haberin yayınlanmasının ardından duruma müdahale eden belediye ekipleri hatalı olan levhayı değiştirdi.

YÖREYİ BİLMEYENLER BAŞINA BELAYDI

Levhanın değiştirilmesine sevindiklerini kaydeden emekli bankacı Mustafa Karabıyık, Belediye ekiplerine teşekkür etti. Mustafa Karabıyık, “Hatalı levha yüzünden, yöreyi bilmeyen pek çok insan sıkıntı çekiyordu. İlçe merkezine gitmesi gereken araçlar bu caddeye geliyordu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Emekli astsubay Mustafa Dirlik de, "Yöreye ilk kez gelen sürücüler sıkıntı çekiyordu. Böyle iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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