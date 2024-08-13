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Cami avlusunda dehşet saçan balta ve bıçaklı saldırganın arkadaşı konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir Tepebaşı'nda cami avlusu ve çevredeki vatandaşla balta ve bıçakla saldıran 18 yaşındaki Arda K.'nın arkadaşı Ayaz Bulut dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arda K.'nın sokak hayvanlarına saldırarak zarar verdiğini belirten Bulut, "Bize 'adam öldürme videoları izliyorum, eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi 12 Haziran tarihinde dehşeti yaşadı.  18 yaşındaki saldırgan Arda K. oyundan etkilenerek balta ve bıçakla önüne gelene saldırdı.

Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., cami avlusu ve civarda 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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SALDIRGANIN YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU

Arda K.'nin İstanbul Esenyurt'ta yaşayan, mesajlaşma uygulamasından arkadaşı olan 17 yaşındaki Ayaz Bulut olaya ilişkin konuştu.

Şüphelinin kullandıkları mesajlaşma platformunda kendisine ve diğer arkadaşlarına, sokaktaki kedilere tekme attığını, insan öldürme videoları izlediğini ve bunları yapmanın hoşuna gittiğini söylediğini anlatan Bulut, ona inanmadığını ve haberi gördüğünde çok şaşırdığını dile getirdi.

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ADAM ÖLDÜRME VİDEOLARINDAN KEYİF ALIYORMUŞ

Konu ile ilgili konuşan Ayaz Bulut, "Eskişehir'de saldırı yapan kişi benim arkadaşımdı. Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden ‘Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum.

Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. ‘Babam beni dövüyor' diyordu. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum" dedi.

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"YAKINDA YAPACAĞIM" DEMİŞ

Açıklamasının devamında Bulut, "Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Psikolojisi bozuk olduğu için bunları yaptığını düşünüyorum.

Oyun oynarken bana ‘Ben bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım' gibi şeyler söylüyordu. Ben onun tedavi görmesini ve cezası ne ise çekmesini düşünüyorum. Aile sevgisi gerçekten çok önemli. Çocuğunuzu ilgisiz bırakmayın. Arkadaş çevresine çok dikkat etsin. Sosyal medya kullanımına çok dikkat etsinler” sözlerini sarf etti.

Cami avlusunda dehşet saçan balta ve bıçaklı saldırganın arkadaşı konuştu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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