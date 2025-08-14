Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Özgür Özel&#039;e 1 milyon TL&#039;lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel, Suç Duyurusu, Marmara Cezaevi, Hakaret, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Özel için ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özel için suç duyurusunda da bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın konuyla ilgili 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

