Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu ile karşılaştırmışlardı! Tele 1'de 3 isme soruşturma
Tele 1 kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştıran skandal bir alt yazı ekranlara gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1'in genel yayın yönetmeni, sorumlu müdür ve program moderatörü hakkında re’sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 isimli televizyon kanalında yayınlanan ‘Türkiye’nin Yönü’ isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımla ilgili harekete geçti.
3 İSME SORUŞTURMA
Programda 'RTE’nin Netenyahu’dan farkı ne?' başlığı atan televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.
ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
Skandal alt yazının ardından kanaldan yapılan açıklamada özür dilenmişti. Tele 1'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"21 Eylül 2025'te Tele1 ekranına gelen 'Türkiye’nin Yönü' programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır.
Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yayın Kurulu"