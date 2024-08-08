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Fatih Erbakan İnstagram yasağına dikkat çekti! İslam dünyası ile ortak platform mesajı

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Fatih Erbakan İnstagram yasağına dikkat çekti! İslam dünyası ile ortak platform mesajı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İnstagram yasağı ile ilgili açıklamada bulunarak, "Sosyal medya alanında da yerli milli sistemlerimize, İslam alemi ile birlikte ortak platformlara ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yerel seçimler sonrası vatandaşlara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Erbakan, konuşmasında İnstagram yasağına dikkat çekere şunları söyledi:

EKONOMİYE YÖNELİK MESAJLAR

Vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarak onların dertlerini dinledik. Tabii her yerde olduğu gibi burada da geçim derdi var. Enflasyon problemi var. Bir an önce artık bir değişimin yaşanması, bu dertlerden kurtulmak vatandaşımın en önemli arzusu haline gelmiş.

"KENDİMİZİN OLMALI"

“Kendi sosyal medya platformlarımızın olması gerekiyor. Yoksa bunları kapattığınız zamanda bir sonuç almanız çok mümkün olmuyor. Gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar.

İslam dünyası ile ortak platform mesajı

Türkiye’de de kapattığınız zaman çeşitli programlar vasıtası ile yine bunlara girmek mümkün oluyor. Bizim bütün alanlarda olduğu gibi Sosyal medya alanında da yerli milli sistemlerimize, İslam alemi ile birlikte ortak platformlara ihtiyacımız var.

Düzenleyen:  - Gündem
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