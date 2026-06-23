AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis’te yaptığı açıklamada İETT’nin otobüs sayısı, borç yükü ve metro projeleri üzerinden İBB yönetimini eleştirdi. Yıldırım, Rumeli Hisarı restorasyonunun 6 yıldır tamamlanamamasına dikkat çekerek "Sultan Fatih'in 3 ayda yapmış olduğu Rumeli Hisarı'nı bunlar 6 yılda restore edemediler" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik eleştirilerini sıraladı.

Önce, İETT'ye mevcut otobüs sayısı üzerinden tepki gösteren Yıldırım, 3 bin 512 otobüs olduğunu bunun 402'sinin Ekrem İmamoğlu döneminde alındığını söyleyip otobüslerin uzun kullanıldığı için artık yıprandığını vurguladı.

İETT'nin 2025'teki borcunun 35 milyar lira olduğunu belirten Yıldırım, bu durumu da eleştirdi.

Fatih Sultan 3 ayda yaptı onlar 6 yıldır bitiremedi ... AK Partiden İBBye Rumeli Hisarı tepkisi

Halkalı-Arnavutköy hattının açılışını hatırlatarak, İBB'nin metro politikasına tepki gösteren Yıldırım, "Sen ne yaptın? Bizim belediye döneminde projesini başlattığımız metrolardan kaç tanesini yaptın? Bir metrekarelik tünel kazdın mı? Kazmadın, biliyoruz" ifadelerini kullandı.

RUMELİ HİSARI RESTORASYONU

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Rumeli Hisarı'nın yakınında esnafla bir araya geldiğini dile getiren Yıldırım, esnafın Rumeli Hisarı'nın restorasyonundan muzdarip olduğunun altını çizdi.

Fatih Sultan 3 ayda yaptı onlar 6 yıldır bitiremedi ... AK Partiden İBBye Rumeli Hisarı tepkisi

6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 6 yıl önce başladığına ve halen bitirilemediğine dikkati çeken Yıldırım, bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını kaydetti.

Fatih Sultan 3 ayda yaptı onlar 6 yıldır bitiremedi ... AK Partiden İBBye Rumeli Hisarı tepkisi

Yıldırım, "Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmek için Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır.

Fatih Sultan 3 ayda yaptı onlar 6 yıldır bitiremedi ... AK Partiden İBBye Rumeli Hisarı tepkisi

3 ay gibi bir sürede yaptırıp faaliyete geçirmiş. Sultan Fatih'in 3 ayda yapmış olduğu Rumeli Hisarı'nı bunlar 6 yılda restore edemediler" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası