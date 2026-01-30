Forbes'un 2025 genç girişimciler listesinde yer alan, Kalder'in kurucusu 22 yaşındaki Gökçe Güven, ABD'de 52 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Gökçe Güven, 7 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ - Forbes Dergisi’nin 2025 genç girişimciler listesine giren genç iş insanı Gökçe Güven, ABD’de tutuklandı.

ABD'de Kalder’in 26 yaşındaki kurucusu ve CEO’su Gökçe Güven’e ait şirketin, finansal durumu ve iş ortaklıkları hakkında yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ve Güven'in bu beyanları vize başvurusunda kullandığı ileri sürüldü.

Kalder Inc.'in kurucusu ve CEO'su Gökçe Güven, New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı tarafından sunulan yeni bir iddianamede menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya . Türk vatandaşı olan Güven, daha önce 27 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

Savcılar, Güven'in şirketi için iki ayrı mali kayıt tuttuğunu iddia ediyor: Biri dışarıdan bir muhasebe firması tarafından hazırlanan ve şirket içi kullanım için olan doğru kayıtlar; diğeri ise 2024'te Kalder'in tohum yatırım turu sırasında yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara dağıttığı şişirilmiş rakamlar içeren kayıtlar.

ABD Başsavcısı Jay Clayton yaptığı açıklamada, "İddialara göre Gökçe Güven, tohum yatırım turunu sahte gelirler, şişirilmiş marka ortaklıkları ve uydurma belgelerle gerçekleştirdi ve ardından aynı yalanları kullanarak olağanüstü yeteneklere sahip kişiler için ayrılmış bir vizeyi güvence altına aldı" dedi.

Kalder Inc.'in kurucusu ve CEO'su Gökçe Güven, 30 Ocak 2026 tarihinde erişildi. (Fotoğraf: YouTube/Forbes Clips)

GELİR VE ORTAKLIKLARIN TAHRİF EDİLDİĞİNE DAİR İDDİALAR

İddianameye göre, Güven, Kalder'ı markaların özelleştirilmiş ödül programları oluşturmasına ve bunlardan gelir elde etmesine olanak tanıyan bir fintech pazarlama platformu olarak pazarladı. Nisan 2024'ten itibaren, savcıların maddi yanlış beyanlar içerdiğini söylediği sunum materyalleri kullanarak düzinelerce risk sermayesi yatırımcısından yatırım talep etti.

Sunum dosyasında 26 markanın "Kalder'ı kullandığı" ve 53 markanın "ücretsiz hizmet" statüsünde olduğu, yani temel hizmetleri ücretsiz olarak kullandığı iddia edildi. Savcılara göre gerçekte, bazı markalar yalnızca sınırlı süreli pilot programlara büyük indirimli fiyatlarla katılmıştı, listede yer alan diğer markaların ise Kalder ile hiçbir anlaşması yoktu.

İddianameye göre, Güven'in belgelerinde ayrıca Kalder'in yıllık yinelenen gelirinin Şubat 2023'ten bu yana aylık olarak istikrarlı bir şekilde arttığı ve Mart 2024'te 1,2 milyon dolara ulaştığı yönünde yanlış bilgiler yer alıyordu. Güven, bu yanlış beyanlar aracılığıyla bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar topladı.

FORBES LİSTESİNDE YER ALDI

Güven 2025 yılında Forbes'un Pazarlama ve Reklamcılık alanındaki 30 Yaş Altı 30 Listesi'nde yer aldı. 1 Ocak 2025'te yayınlanan Forbes profilinde, Kalder'in çikolata üreticisi Godiva ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği de dahil olmak üzere 28 müşterisi olduğu ve şirketin 35 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden 1,5 milyon dolarlık gelirle 11 milyon dolar fon topladığı belirtildi.

