Hatay’da 10 yaşındaki yeğenini diri diri toprağa gömerek ölüme terk eden dayının, arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Dehşeti yaşayan çocuğun babası “Hiçbir şey olmamış gibi oğlumu aradı. Dayısı, 'ben bile çok susadım ve Amir'in durumu nedir' diye söylemlerde bulundu” diye konuştu. İşte tüyler ürperten olayın yeni detayları…

Hatay’da dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen ve 2 gün sonra yaralı halde kurtarılan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, hayati tehlikeyi atlatarak taburcu oldu.

Dayısının kendisini gömdüğü yerde 3 gün boyunca uyuyamadığını söyleyen küçük çocuk “Dayım ilk defa okula geldi ve baban beni gönderdi diye kandırdı. Dayımın neden böyle yaptığını bilmiyorum. Ben evin yolunu biliyordum, dayıma neden bu yolda gittiğimizi sordum cevap vermedi. Arabada bana bir şey söylemedi, sadece beni boğmaya çalıştı ve dövdü” sözleri ile yaşadığı dehşeti anlattı.

Küçük çocuk 2 gün sonra bulunmuştu

ARAMALARA DAYISI DA KATILMIŞ

Kan donduran olayda korkunç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Küçük çocuğu gömen dayının, çocuğu arama çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.

Hatay’daki vahşette kan donduran detay! Yeğenini gömüp arama çalışmalarına katılmış

“HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OĞLUMU ARADI”

Amir’in babası Muhammed El Cedduğ, şunları söyledi:

Oğlumun durumu gayet iyi gidiyor, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. İyileştikten sonra okuluna dönecek, dayısıyla hiç görüşmedik. Dayısı oğlumun kurtarılması için arama kurtarma ekibine katılıp aramaya çalıştı, hiçbir şey olmamış gibi oğlumu aradı. Polis ekipleri kameralarda dayının aracını görünce durumu anlayıp dayısını gözaltına aldılar. Dayısı arama yaparken hiçbir şey belli etmedi. Dayısı, 'ben bile çok susadım ve Amir'in durumu nedir' diye söylemlerde bulundu.

Hatay’daki vahşette kan donduran detay! Yeğenini gömüp arama çalışmalarına katılmış

“BENİ BABAN GÖNDERDİ” DEMİŞ

Oğlunu daha önce başkalarının araçlarına binmemesi için uyardığını söyleyen baba “Dayısı okula gelip baban beni gönderdi diye söyleyince oğlum da inandı. Amir okuldan evin yolunu biliyordu. Arabadayken yolun farklı yere gittiğini görünce dayısına 'biz eve gitmiyoruz' dedi. Dayısı da oğluma, 'ben sana çikolata alacağım ve bakkala gidiyoruz' demiş” diye konuştu.

Hatay’daki vahşette kan donduran detay! Yeğenini gömüp arama çalışmalarına katılmış

“3 GECE HİÇ UYUYAMADIM”

Korkunç olayı yaşayan 10 yaşındaki Amir El Cedduğ ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

O gün dayım okula geldi ve bana, 'annen ve baban okuldan seni benim almamı istedi' dedi. Ben de tamam dedim. Okuldan alıp arabaya bindirip gömdüğü yere götürdü. Arabada bana bir şey söylemedi, sadece beni boğmaya çalıştı ve dövdü. Ben dayaktan bayılmışım ve dayım da öldüğümü düşünüp yarı toprağa gömüp kayalarla üstümü kapatıp terk etmiş. Ben de orada 3 gün boyunca kaldım. Birilerinin olduğunu hissedip elimi kaldırdım. Görevli Ramazan abi beni gördü ve kurtardı. Toprak ve kayanın altında 3 gün gece hiç uyuyamadım, sürekli Allah'a dua ettim.

Hatay’daki vahşette kan donduran detay! Yeğenini gömüp arama çalışmalarına katılmış

Haberle İlgili Daha Fazlası