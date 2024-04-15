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Her detayı dehşet! Dövüp eşyalarını çaldıkları adamı çarşafla boğarak öldürdüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her detayı dehşet! Dövüp eşyalarını çaldıkları adamı çarşafla boğarak öldürdüler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da 4 genç tarafından dövülüp yüzükleri ve parası gasp edildikten sonra çarşafla boğulan 51 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de Hasan Açıkgöz'ün evinin bahçesindeki kanepede kanlar içinde yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sağlık durumu ciddi olan Açıkgöz için bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Açıkgöz’ü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Açıkgöz burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İŞKENCE YAPMIŞLAR

Açıkgöz’ün ölmeden önce polise, ismini Turgut olarak bildiği şahsın yanında bulunan 3-4 kişi ile kendisini odada bulunan çarşaf ile ağzını kapatarak darp ettiklerini, parmağındaki yüzükleri ve parasını zorla çıkarıp aldıklarını söylediği öğrenildi.

Her detayı dehşet! Dövüp eşyalarını çaldıkları adamı çarşafla boğarak öldürdüler - 1. Resim

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıkgöz’ün verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede şahısların kaçtıkları aracın plakasını belirleyerek peşlerine düştü. Söz konusu araç ardından Uşak’ta durdurularak içerisinde bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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