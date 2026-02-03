Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış, son yıllarda dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Resmî veriler, özellikle Covid-19 salgını sonrası yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor. 2025’te suça sürüklenen çocuk sayısı 186 bin 256 oldu. Bu sayı 2024’te 188 bin 926 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 21 milyonu aşkın çocuk yaşıyor. 2025’te suça sürüklenen çocukların oranı yaklaşık yüzde 0,88 oldu. En sık görülen suçlar arasında yaralama, hırsızlık, tehdit, mala zarar verme, yağma, uyuşturucu ve dolandırıcılık yer aldı.

Artışı “korkunç” olarak nitelendiren avukat Cemalettin Gürler “Bu tablo tek bir sebebe bağlı değil. Yoksulluk, medya etkisi, hızlı para algısı ve kültürel yapı birlikte etkili oluyor. Çocukları korumaya yönelik hükümler, suç örgütlerinin elinde suçluyu koruyan bir zırha dönüştü. Toplumda cezasızlık algısı var. Çocuklara umut verecek alanlar açılmalı, cezaevleri ıslah edilmeli. Bu mesele ancak uzun vadede çözülebilir” diye konuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası