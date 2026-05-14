Ekrem İmamoğlu davasına tutuklu iş adamı Murat Kapki’nin mahkeme salonunda yankı uyandıran savunması damga vurdu. İddianamede "suç örgütünün reklam ayağı" olarak nitelendirilen Kapki, savunmasında tahliye umuduyla ifade verdiğini ve dosyadaki birçok suçlamanın uydurma olduğunu öne sürdü.

Murat Kapki, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının 38. duruşmasında yaptığı savunmada tüm suçlamaları reddetti. Reklam ihaleleri üzerinden kurulduğu iddia edilen sisteme ilişkin beyanların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kapki, şirket faaliyetlerinin ticari çerçevede yürüdüğünü ve ihalelerin usule uygun gerçekleştirildiğini savundu.

Murat Kapki hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, suç örgütünün İBB'yi ele geçirmesi üzerine açık hava reklam alanlarından haksız kazanç sağlamak maksadıyla örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun örgüt üyesi Hüseyin Köksal üzerinden kurduğu BVA Reklam, Advercity isimli firmalara görünürde ortak yapıldığı belirtilmişti.

Kapki'nin Murat Ongun ile birlikte hareket ederek suç örgütünün reklamcılık alanında kurduğu sistem sayesinde zenginleştiği de iddianamede aktarılmıştı.

Murat Kapki'nin tutuklu sanık Murat Ongun'a İBB iştirak firmalarından Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. unvanlı firmaların yönetiminde destek verdiği, sahibi olduğu veya gayri resmi ortak olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği iddianamede ifade edilmişti.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Öte yandan Murat Kapki soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi verirken, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' yargılaması başlamadan önce mahkemeye sunduğu dilekçe ile "Savcıların benim örgüt üyesi olmadığımı anlaması ve ailemi korumak adına bir takım ifadeler verdim" diyerek etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçmişti.

"BENİ KRİMİNAL ADAM GİBİ LANSE ETTİLER"

İddianamedeki suçlamalara karşı sanık Kapki, "15 aydır tutukluyum. Bu 15 ay içinde beni olduğumdan bambaşka biri gibi tanıttılar. Kriminal bir adam gibi lanse etmeye çalıştılar. Ben 23 yıldır reklam sektöründeyim. Yaşım artık 52 olduğu için yeni bir şirket kurup kurumsal bir yapıya geçmek istemiştim; BVA'yı bunun için kurdum.

Hüseyin Köksal ile 25 ile 30 yıl arası bir tanışıklığım vardır. Bir gün bana gelmişti, oturuyorduk. Aile şirketinden ayrı, bağımsız bir şeyler yapmak istediğini ve birçok sektöre baktığını söylemişti. Ben de ona reklam sektörünü anlattım. Yüzde 20 benim, Yüzde 80 Hüseyin'in olacaktı. Çünkü o maddi olarak gelir sağlayacaktı. Ben de reklam sektöründeki hünerimi gösterecektim. BVA'nın kuruluş süreci bu şekilde. Bunu neden anlattım? Çünkü iddianamede bu şirketi Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kurduğum söyleniyor. Bunun gerçekle hiçbir alakası yok" dedi.

"BİZ PARA VEREN TARAFIZ"

Kapki, "2021'den sonra karlılığımız artmaya başladı. Ama iddianamede ileri sürüldüğü gibi olağanüstü karlılık söz konusu değil. Bu olağanüstü karlılık hikayesi baştan sona yalan. Ama bütün suçlamalar bunun üzerine kurulmuş.

Biz belediyeden ya da Kültür AŞ'den para alan bir şirket değiliz, para veren tarafız. Ben hiçbir zaman belediyeden para alan taraf olmadım, belediyeye para veren taraf oldum. Eylemlerde ihaleye fesat karıştırdığım ve kamu zararına dolandırıcılık yaptığım söyleniyor. Fesat karıştırıldığı iddia edilen ihaleler bizim aldığımız ihaleler değil. Bizim Kültür AŞ'den aldığımız ihaleler alt ihalelerdir. Ana ihale, İBB'nin yaptığı ve Kültür AŞ'nin kazandığı ihaledir. Biz ana ihalenin katılımcısı dahi değiliz. Katılmadığım bir ihaleye nasıl fesat karıştırabiliyorum? Bunu da anlaşım değilim" şeklinde savunma yaptı.

"BİZ MURAT ONGUN'LA BİRBİRİMİZİ SEVMEYİZ"

Kapki devamında, "İhaleye çıkan rakamı komple kamu zararı olarak şu an bize yansıtmaya çalışıyorlar. Biz belediyeyi ne ile dolandıracağız? Biz şartnameye uygun davranmışız, borcumuzu zamanında ödemişiz. Reklam ünitesi olarak aldığımız yeri başka bir amaçla kullansak anlayacağım, ancak şartnameye uygun kullanmışız, hile yapmamışız, ödemelerimizi yapmışız. Reklam amaçlı aldığım yeri reklam alanı olarak kullanmışım, söylenen paraları ödemişim ve fazla yer kullanmamışım. Nesini dolandırdım ben devletin?

Murat Ongun

Benim reklam sektöründeki varlığım sanki Ekrem İmamoğlu'yla başlamış gibi gösteriliyor. Oysa ben Ekrem İmamoğlu'ndan önce de İBB'den reklam alanları alıp satan bir kişiyim. Bu ihalelerin tamamı Sayıştay tarafından denetlenmiş ve usulsüzlük tespit edilmemiştir. Ben örgüt üyesi değilim. Böyle bir örgütün varlığından da haberdar değilim. İddianamede örgüte atfedilen amaçların hiçbiri benim amacım değildir.

İddianamede gizli toplantı yapıldığı söylenen yerlere hiç gitmedim. Kimseyle gizli toplantı yapmadım, kimseye para götürmedim. İddianamedeki şemaya göre Murat Ongun benim yöneticimmiş, hakikaten birbirimizi hiç sevmeyiz. Ben Murat Ongun'la gizli toplantı yapmayı bırakın, randevu bile alamıyorum. Bizim Murat Ongun'la aynı örgütte olduğumuza, aramızda bir çıkar birlikteliği olduğuna inanacak kimseyi de bulamazsınız. Herkes bizim aramızın kötü olduğunu piyasada bilirdi" dedi.

"BEN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMEDİM"

Murat Kapki savunmasında, "24 Haziran'da verdiğim ifadeyi dikkatle incelemenizi istiyorum Dosyadaki neredeyse bütün etkin pişmanlık ifadeleri 'ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum' cümlesiyle başlar. Savcı Bey bana sordu, 'etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musun?' diye. 'hayır' dedim. 'Peki' dedi. İfademizi yazdık, yazdık. En sonunda bana dedi ki 'ileride sana atfedilen bir suç çıkar ise o zaman etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin?' İstemediğimi söyledim ama 'bu ileride senin için iyi bir şey olabilir' dedi. Ben de avukatıma sordum, 'yazabilirsin' dedi. Oraya o şekilde yazdık. Yani aslında ifadelerime bakarsanız, ben etkin pişmanlık ifadesi vermedim" ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci

"BEN KİMSEYE İFTİRA ATMAM"

Murat Kapki, 31 Temmuz'da AK Parti eski MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci'nin kendisiyle görüşmeye cezaevine geldiğini söyleyerek, "Bana 2 milyon dolar para vermem gerektiğini ve yanında getirdiği belgeleri imzalamam gerektiğini söyledi. Ben Mücahit Birinci'yi tanımıyordum. Bana daha önce başka bir avukat geldi, Mücahit Birinci'nin ne kadar güçlü olduğundan bahsetti. Beni çıkarabileceğini söyledi. ‘Tamam' dedim ben de çıkarabilecekse. 2,5 milyon dolar istediğini söyledi, ben 2 milyon dolar verebileceğimi söyledim. Ancak herhangi bir ifade falan isteyecekse belgelere imza atmayacağımı söyledim.

Noter geldi, vekalet verdim. Bana imzalamam gerektiğini söyledikleri belgeleri imzalamayı reddettim. ‘Sadece para versem çıkamıyorum değil mi Mücahit Bey' dedim. ‘Hayır' dedi. Ben de hiçbir şey imzalamak istemediğimi parayla çıkarabiliyorsa çıkarmasını söyledim. Bana imzalatmak istediği belgelerde Ekrem Bey ile, Murat Ongun ile, Özgür Özel ile ilgili benim hiç bilmediğim, duymadığım, görmediğim şeylere şahit olduğumu, Hüseyin'in bana bunları söylediğini yazmışlar. Bana bunları imzalatmaya çalıştı. Ben kimseye iftira atmayacağımı söyledim. Azlettim ben kendisini daha sonra" diye konuştu.

"SERBEST KALIRIM DİYE ÖYLE KONUŞTUM"

Murat Kapki, "Savcı bana 'konuş ve çık' dediği gün oradan serbest bırakılacağımı sandım. Bu ifademdeki konuların tamamı uydurmadır. Savcı bana ne sorduysa, biraz sonra tahliye olacağım diye düşünerek yorum da katarak 'evet öyledir, doğrudur' gibi cevaplar verdim.

Sonra da bunlar zapta yazıldı. Kendi hakkımdaki iddialara cevap verdim, ciddiye almadılar. 'konuş çık' dediler, her şeye 'evet' dedim ama bırakmadılar. Şimdi de o ifadelerle hem beni hem başkalarını suçluyorlar hepsini reddediyorum. Burada şu an anlattığım her şey doğrudur.

Ben ne itirafçıyım, ne etkinim, ne de pişmanım. Ama kandırıldığım yetti. O yüzden bu kadar uzun bir savunma yapıyorum. Benim bu duruşmada verdiğim ifadelerim doğru ve gerçektir. Ek ifadeler adı altında alınan beyanlar tutukluluğun, hastalıklarımın, ailemin başına bir şey gelmesi korkusunun oluşturduğu manevi baskının, savcının 'bize bir şeyler anlatırsan lehine olur' şeklindeki vaatlerinin ve bugüne kadarki yaşantım gereği savcıların yanında durma refleksimin bir sonucudur.

Bugün burada söylediklerimin içinde bir tane yalan yoktur fakat iddianame yalanlarla doludur. Hatta Savcı Bey benim ifademe 'Ekrem İmamoğlu bu ihaleler yoluyla elde ettiği geliri Cumhurbaşkanı olmak ve diğer siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için fon olarak kullanmıştır' yazdırmak istedi.

Ben buna itiraz ettim, yazdırmadım. O yüzden benim hakkımdaki ifadelerin de hangi şartlar altında ve ne amaçla verildiğini tahmin edebiliyorum" dedi.

Mahkeme başkanı sanık Murat Kapki'nin çapraz sorgusu sırasında sesini yükselten Ekrem İmamoğlu'na ‘burası sizin miting alanınız değil' dedi. Yaşanan gerilimin ardından duruşma 18 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

