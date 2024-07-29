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İstanbul Sultangazi'de toprak kayması! Görüntüler korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. 3 kamyon askıda kalırken, 1 kamyon ise yan yattı. Kamyonların hasar gördüğü olayda can kaybı yaşanmazken kamyonlar diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.

Olay, Sultangazi’de meydana geldi. Cebeci Döküm Sahası'nda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

İstanbul Sultangazi'de toprak kayması! Görüntüler korkuttu - 1. Resim

Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü.

İstanbul Sultangazi'de toprak kayması! Görüntüler korkuttu - 2. Resim

Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.

İstanbul Sultangazi'de toprak kayması! Görüntüler korkuttu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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