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İstanbul'da feci kaza: Çekiciye çarpan baba ve oğlu öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Avcılar'da feci bir kaza meydana geldi. Çekiciye arkadan çarpan motosikletteki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İstanbul Avcılar’da motosiklet sürücüsü Yunus Kar, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada sürücü Kar ile arkasında oturan oğlu Halil İbrahim Kar yaralandı.

İstanbul'da feci kaza: Çekiciye çarpan baba ve oğlu öldü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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