Adapazarı’nı sarsan "yasak aşk ve şantaj" iddiasında yargı süreci başladı. AK Parti’den ihraç istemi sonrası istifa eden Mutlu Işıksu, mahkemede şantaj dosyasındaki 40 milyon liralık detayı ve "züccaciye dükkanındaki fil" tehdidini anlattı. Karşı taraftan gelen "Elimizde başka kadınlarla olan yazışmaları da var" savunması ise duruşmaya damga vurdu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun merkezinde yer aldığı "yasak aşk ve şantaj" sarmalındaki yargı süreci resmen başladı. Daha önce AK Parti’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve ardından istifa eden Işıksu'nun müşteki olduğu, avukatın "görevi kötüye kullanma" ve "şantaj" suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına taraflar ve avukatları katıldı. Savcılık makamında teknik sorunlardan dolayı ifade veremediğini beyan eden sanık avukat E.G., kardeşi H.S.’nin, eşi E.S.'nin hareketlerinden şüphelendiğini ve kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek, yeğeni C.S.’nin konuyu aktardığını belirtti.

İstifaya götüren 'yasak aşk' dosyası yargıda! Mutlu Işıksu: O ben değildim, şantaj yaptılar

KIZINA ŞİZOFREN DEMİŞ

C.S.’nin annesi ile Işıksu arasındaki yazışmaları gördüğünü ve kayıtları kendisine sunduğunu öne süren E.G., "H.S. ile görüşüp durumu anlattım, olay çıkmaması için kayıtları kendisine vermedim. Daha sonra eşi E.S. ile görüşüp meseleyi konuştum. E.S., kızının şizofren olduğunu ve tedavi aldığını söyleyerek inkar etti. Bunu babasına sordum, fakat kızının böyle bir tedavi almadığını söyledi" dedi.

IŞIKSU HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

E.S.'nin 2013 yılından bu yana özel kalem ekibinde çalıştığını belirten müşteki Işıksu, "E.S. bana 2 kişinin görüşmek istediğini söyledi, bizim kapımız herkese açıktır. Makamıma geldiklerinde E.G. ve E.S.'nin avukatı E.T. olduklarını öğrendim. Görüşmeye başladık, bir müddet sonra bana 'Bir konu var' diyerek 2 dosya uzattılar, ben de okumaya başladım.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bursalılar aylardır bu haberi bekliyordu! Su faturalarında yüzde 35 indirim

"O BEN DEĞİLDİM"

Dosyalarda benim E.S. ile yazışmalarımın olduğu şeklinde birtakım belgeler gördüm, bunların çok ağır ithamlar olduğunu söyledim. Bunların dayanağını sorduğumda E.G., C.S.'nin annesi E.S.'nin telefonunu karıştırarak sosyal medya hesabı üzerinden yazışmaları ele geçirdiğini anlattı. Benim böyle bir sosyal medya hesabım olmadığına eminim. Hesapları belediyenin sosyal medya ekibi de kullanıyor, yakın çalışma ekibime de telefonumu programlarda emanet ediyorum, yazışmaları almak için dosyayı incelemek istedim" diye konuştu.

İstifaya götüren 'yasak aşk' dosyası yargıda! Mutlu Işıksu: O ben değildim, şantaj yaptılar

"40 MİLYON LİRA İSTEDİLER"

Yapılan görüşmelerde şantaja uğradığını aktaran Işıksu, "'Bu dava size sirayet edebilir' dediler, ben de 'Siz niye açmadınız’ dedim. Bana 'Züccaciye dükkanına giren fil olmak istemedik' dediler. Bana bu cümleleri sarf ettikleri an bir şantaja uğradığımı anladım. Dosyayı incelediğimde 20 milyon ve 40 milyon lira sayılarını gördüm, kendilerine benden bir talepleri mi olduğunu sordum. Gümüş de bana 'Mutlaka' diye cevap verdi. Taleplerinin ne olduğunu sorduğumda bana ısrarla dosyayı işaret ettiler. Ben de görüşmeyi sonlandırmaya karar verdim, Ensar T. de bu konuşmaya şahittir" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Mutlu Işıksu AK Parti'den istifa etti

"ŞANTAJ YAPSAM ANNEMİ ÖNE SÜRMEM"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen H.S., eşi E.S.'nin kendisini aldattığından şüphelendiği için ağabeyi E.G.’ye Işıksu ile görüşmesi için yönlendirdiğini, fakat bir para talebinin olmadığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen C.S. ise annesi E.S.'nin Işıksu ile ilişkisini öğrendikten sonra zor bir süreç yaşadığını ve tehditler aldığını iddia etti.

İstifaya götüren 'yasak aşk' dosyası yargıda! Mutlu Işıksu: O ben değildim, şantaj yaptılar

Işıksu'nun başka kadınlarla da görüştüğünü iddia eden C.S., "Amcam bana 'Böyle bir dava açarsak sonuçları olur, karşı tarafın kim olduğundan emin olmamız gerekiyor, bu yüzden Işıksu ile görüşmemiz lazım' dedi. Amcama annemin telefonunda yakaladığım mesajları şantaj amacıyla vermedim, şantaj yapacak olsam Işıksu'nun kendi annemin değil, başka kız arkadaşlarıyla olan yazışmalarıyla tehdit ederdim.

Belediye binasında bilgisayarlar var, annem orada bir bilgisayarda açık kalmış WhatsApp uygulamasına girince Işıksu'nun başka kadınlarla olan mesajlarını görüp fotoğrafladı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, avukat E.T.'nin tanık sıfatıyla zorla getirme kararı uygulanmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası