Suriye’de yaşanan son gelişmeler Ankara tarafından yakından takip edilirken, “Terörsüz Türkiye” sürecinin etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınıyor.

HABER MERKEZİ - Örgütün, sürecin başarıya ulaştığı takdirde ayrıcalıklarını kaybedeceği korkusu yaşadığını belirten güvenlik kaynakları “PKK’nın Kandil’deki şahin kanadı, bazı ülkelerin de telkinleri ile SDG/YPG’ye çözümsüz kalmasını ve çatışma yoluna gitmesini dayattı. Türkiye, sürecin sabote edilmesini engellemek için hazırlıklarını yaptı. SDG/YPG, Suriye yönetimi karşısında 10 Mart’a göre daha zayıf bir pozisyonda. Ateşkese uymadıkları takdirde operasyon Fırat’ın doğusuna uzanır. Böylelikle daha fazla kayba uğramaları örgüt için kaçınılmaz bir sonuç olacak” dedi.

