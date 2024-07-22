Kaybolan papağanı bulan ekipler söylediklerini duyunca hemen harekete geçti

Elazığ'da vatandaşlar tarafından sokakta bir papağan bulundu. 'Kübra' diye seslenen papağan, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Elazığ'da Melih Demirel adındaki bir vatandaş çalıştığı iş yerinin yanında sesler duydu. Sesin geldiği yere bakan Demirel, yorgun ve bitkin düşen papağan ile karşılaştı.

Papağana yem ve su veren Demirel, ekiplere haber verdi. Ekipler tarafından koruma altına alınan papağanın evcil olduğu anlaşıldı. ‘Kübra' dediği belirlenen papağanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kuşu iş yerinin yanında bulan Melih Demirel, şunları ifade etti:

“Ses geliyordu ve yanına gittik. ‘Kübra' diyordu. Gerekli birimleri aradık. Gelene kadar yanında durduk. Belediye ekipleri geldi ve götürdü. Ev papağanıydı. Korkuyordu, yem ve su verdik.”