Kırklareli'nde termometreler coştu! Uzmandan uyarı geldi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme:

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Son dönemlerde yurdun genelinde sıcak hava etkili oluyor. Dikkat çeken bir yer de termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Kırklareli oldu. Vatandaşlar mümkün oldukça gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.