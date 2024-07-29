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Kırklareli'nde termometreler coştu! Uzmandan uyarı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemlerde yurdun genelinde sıcak hava etkili oluyor. Dikkat çeken bir yer de termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Kırklareli oldu. Vatandaşlar mümkün oldukça gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Kırklareli'nde sıcak hava etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Kırklareli'nde termometreler coştu! Uzmandan uyarı geldi - 1. Resim

İklim değişikliği sebebiyle havaların çok sıcak olduğunu söyleyen Doğan Bozkurt mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığını anlattı.

Kırklareli'nde termometreler coştu! Uzmandan uyarı geldi - 2. Resim

"MÜMKÜN OLDUKÇA DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Bozkurt, sıcak havalarda sokak hayvanlarını da unutmadığını belirterek kaplarına su doldurduğunu ifade etti. Kronik rahatsızlığı olanları uyaran Bozkurt, "Mümkün oldukça dışarı çıkmasınlar" dedi.

 

Kırklareli'nde termometreler coştu! Uzmandan uyarı geldi - 3. Resim

Kırklareli'nde termometreler coştu! Uzmandan uyarı geldi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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