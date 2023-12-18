Marmara'daki 4.1'lik deprem ne anlatıyor? Uzman isim şiddetine değil yerine dikkat çekti

18 Aralık 2023 13:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 13:27

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde Yalova Çınarcık açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen depremin ardından birçok küçük artçı sarsıntı yaşandı. Uzman isimler korkutan depreme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin şiddetinden çok yerine dikkat çekti.

"4.1'LİK DEPREMİN ŞİDDETİ DEĞİL AMA YERİ SIKINTI"

4.1 büyüklüğündeki deprem, olası Marmara depremini akıllara getirirken konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin şiddetinden çok bölgesine dikkat çekti.

Ersoy, şunları söyledi: "Dün geceki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı paralelinde oldu. Bu deprem büyüklüğü itibarıyla değil de yeri itibarıyla bizim dikkatimizi çekecek bir yer. Büyük deprem, İzmit Körfezi çıkışı ile 1912 depreminin bittiği yer arasında yani bu bölgede bekleniyordu. Potansiyel büyük depremi burada bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te olan 5.1'lik depremde bunu dememiştik mesela. Bolu'dan itibaren bu kol ikiye ayrılıyor. Biri Gemlik Körfezi'nden Çanakkale'ye gidiyor.

"BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEMEZ"

Böyle bir depremin büyük depremi tetikleme gibi bir durumu olmaz. Bu deprem o fay hattının canlı olduğunu gösterir. Dinamik bir yer orası, onu gösteriyor. Ne büyük depremin enerjisini alır ne büyük depremi tetikler. Öncü de dememiz imkansız. Ama 'Bu faylar ölü, deprem üretmez' diyenlere de açık bir cevaptır dün geceki deprem."